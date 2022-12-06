Боец UFC: хотел подраться с Чимаевым прямо в лифте

Ирландский боец смешанных единоборств Иан Гарри рассказал, как хотел подраться с шведско-чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым за пределами октагона.



«Я расскажу историю, связанную с Хамзатом. Мы с женой зашли в лифт, и тут же появился Чимаев со своей мадам. Я хотел подраться с ним прямо там, прямо в кабине лифта. Классная вышла бы история. Моя жена смотрела на меня, показывая взглядом, чтобы я подрался с ним, но боец из моей команды должен был драться с ним на следующий день, нельзя было это разрушить. А когда вышли из лифта, жена назвала меня слабаком», — рассказал боец в интервью MMA on Point.



На счету Иана Гарри 14 побед в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У Чимаева 12 побед в 12 поединках.