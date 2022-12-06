Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье показал последствия заражения стафилококковой инфекцией, из-за которой его госпитализировали 5 декабря.

Спортсмен опубликовал в своих социальных сетях снимок стопы, которая из-за болезни сильно опухла и имеет выраженные повреждения поверхности кожи.

Фото: из личного архива Дастина Порье

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 281, который состоялся 13 ноября в Нью-Йорке (США), Порье досрочно остановил в третьем раунде бывшего чемпиона Bellator соотечественника Майкла Чендлера. Всего в профессиональной карьере Дастина 29 побед в 37 поединках. Семь боёв завершились поражением, один поединок был признан несостоявшимся.

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