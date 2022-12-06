Царукян рассказал, когда хочет получить реванш с Махачевым
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Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе в UFC, рассказал о желании получить в будущем бой-реванш с действующим чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.
«Если бы я мог самостоятельно выбрать себе соперника, то это был бы Ислам Махачев. С момента нашего боя он, конечно, стал намного лучше, стал более опытным и теперь он чемпион. Сейчас я должен сосредоточиться на работе, надо выиграть несколько боёв. А затем, надеюсь, я получу возможность сразиться за титул, примерно через полтора года», — приводит слова Царукяна MMAJunkie.
Бой Ислама Махачева и Армана Царукяна в апреле 2019 года завершился победой нынешнего чемпиона единогласным решением судей.
17 декабря Царукян проведёт бой с Дамиром Исмагуловым.
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