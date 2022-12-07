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Пётр Ян поделился впечатлениями от турнира RCC 13 c главным боем Исмаилов — Шлеменко

Пётр Ян поделился впечатлениями от турнира RCC 13 c главным боем Исмаилов — Шлеменко
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC, поделился впечатлениями от турнира RCC 13, в главном поединке которого Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Шлеменко. Пётр Ян был гостем данного вечера.

«От себя хочется добавить, что турнир RCC 13 был на высшем уровне. Как для спортсмена-профессионала было важно, чтобы бои были конкурентные и интересные! Зрители это получили. Организация на топ-уровне», — написал Ян в своих соцсетях.

Напомним, турнир RCC 13 прошёл 3 декабря в Екатеринбурге. Главный бой вечера между Исмаиловым и Шлеменко продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

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Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями:

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