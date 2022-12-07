Джонс высказался по поводу акции за проведение турнира по боксу на ОИ-2028 под эгидой IBA

Бывший американский боксёр, экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший прокомментировал участие в акции за проведение турнира по боксу на Олимпийских играх — 2028 под эгидой IBA.

«Похоже, что МОК действительно хочет сохранить бокс, точно так же как IBA, поэтому, думаю, у нас всё будет в порядке. Умар Кремлёв очистил IBA. В прошлом были проблемы, было много незаконной деятельности и так много коррупции, что ничего не работало. Он пришёл и всё изменил, IBA теперь совсем другая. Сейчас с новым руководством мы наблюдаем совершенно иную ситуацию», — приводит слова Роя Джонса Inside The Games.

Напомним, на данный момент бокс не включён в предварительную программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Семь великих боксёров, которые начинали с любителей: