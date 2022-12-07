Легендарный рефери Миллс Лейн умер в возрасте 85 лет

Один из самых авторитетных рефери мирового бокса Миллс Лэйн умер в возрасте 85 лет.
«Его общее состояние значительно ухудшилось. Это был быстрый уход. Ему было комфортно, и он был окружён своей семьёй. Мы никогда не знали, сколько ему осталось. Нам казалось, что мы всё время готовились к этому, но к этому невозможно подготовиться. У нас были замечательные последние пару дней с ним.
Он ненавидел похороны. Мы можем устроить какие-то проводы, празднование в баре или что-то в этом роде, но не традиционные похороны», — приводит слова Томми Лэйна, сына Миллса, RGJ.
Миллс Лейн обслуживал многие крупнейшие бои с 1970-х по 1990-е годы. Он был наиболее известен по поединку между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом в 1997 году на MGM Grand в Лас-Вегасе, в котором Тайсон откусил часть уха Холифилда.
- 7 декабря 2022
-
10:36
-
10:29
-
10:09
-
09:55
-
00:42
-
00:19
- 6 декабря 2022
-
23:58
-
23:26
-
23:26
-
22:29
-
22:23
-
21:43
-
21:18
-
21:09
-
20:18
-
19:41
-
19:21
-
18:44
-
18:36
-
18:03
-
18:00
-
16:43
-
16:21
-
15:53
-
15:11
-
14:53
-
14:46
-
13:46
-
13:02
-
11:37
-
11:27
-
11:03
-
10:32
-
09:58
-
09:53