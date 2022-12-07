Легендарный рефери Миллс Лейн умер в возрасте 85 лет

Один из самых авторитетных рефери мирового бокса Миллс Лэйн умер в возрасте 85 лет.

«Его общее состояние значительно ухудшилось. Это был быстрый уход. Ему было комфортно, и он был окружён своей семьёй. Мы никогда не знали, сколько ему осталось. Нам казалось, что мы всё время готовились к этому, но к этому невозможно подготовиться. У нас были замечательные последние пару дней с ним.

Он ненавидел похороны. Мы можем устроить какие-то проводы, празднование в баре или что-то в этом роде, но не традиционные похороны», — приводит слова Томми Лэйна, сына Миллса, RGJ.

Миллс Лейн обслуживал многие крупнейшие бои с 1970-х по 1990-е годы. Он был наиболее известен по поединку между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом в 1997 году на MGM Grand в Лас-Вегасе, в котором Тайсон откусил часть уха Холифилда.