Топурия — о бое с Митчеллом: кто-то лишится нуля в графе поражений, и это буду не я

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия высказался по поводу предстоящего поединка с Брайсом Митчеллом на турнире UFC в Лас-Вегасе в ближайшие выходные.
«Он жёсткий оппонент. Не просто так он ещё ни разу не проиграл, но я знаю, что превосхожу его во всём. Где бы ни проходил этот бой, я буду лучше. Так что я готов одержать очередную победу.
Я всегда сфокусирован на финише. Я не выхожу в октагон, думая о победе решением. Я всегда иду за финишем. И знаю, что финиширую его. Это будет зрелищный поединок. Кто-то лишится нуля в графе поражений, и это буду не я»,— сказал Топурия на YouTube-канале UFC.
Боец выступает в сильнейшей организации мира с октября 2020 года и успел провести четыре поединка, во всех из них победив. Всего на счету грузинского бойца 12 профессиональных выступлений и ни одного поражения.
Хасбик ударил Сехудо по лицу во время стердауна:
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