Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму. Фото

33-летний американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. В настоящий момент боец находится на Ямайке.
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга
Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. В начале декабря стало известно, что Диллашоу принял решение завершить карьеру.
Алджамейн Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Петра Яна:
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