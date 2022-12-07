Анкалаев: у меня много недостатков, но Блахович не найдёт их. Он стандартный боец

Российский боец смешанных единоборств, претендент на чемпионский титул в полутяжёлом весе UFC Магомед Анкалаев высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Польши Яном Блаховичем.
«У меня много недостатков, но вряд ли Ян Блахович может разбирать мои слабые точки, потому что он стандартный боец. У него есть сильный удар, но не думаю, что он может доставить мне проблемы в бою.
Тяжело морально перед боем? Не знаю, как мне может быть морально тяжело. Титул — это то, к чему я иду. Это моя дорога и моя мечта. Меня ничего не беспокоит, я настроен на бой, хочу этот пояс, поэтому только вперёд», — приводит слова Анкалаева Metaratings.
Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.
UFC 282: Анкалаев – Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?
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