Стало известно, когда Порье выпишут из больницы
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался по поводу состояния после заражения стафилококковой инфекцией, из-за которой его госпитализировали 5 декабря.
«Антибиотики работают. Выписываюсь из больницы завтра утром!» — написал Порье в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 281, который состоялся 13 ноября в Нью-Йорке (США), Порье досрочно остановил в третьем раунде бывшего чемпиона Bellator соотечественника Майкла Чендлера. Всего в профессиональной карьере Дастина 29 побед в 37 поединках. Семь боёв завершились поражением, один поединок был признан несостоявшимся.
Майкл Чендлер оценил соус, который производит Дастин Порье:
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