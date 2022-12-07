А. Емельяненко: жизнь — полоса прекрасная. Делайте добро

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором призвал людей быть добрее.

«Есть такое выражение: «Жизнь — полоса белая, полоса чёрная». Я с этим не согласен. Жизнь — полоса прекрасная. Делайте добро и бросайте его в воду», — сказал Емельяненко.

Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.