Цзю: Поветкин не самый успешный боец. Он непродаваемый
Поделиться
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю высказался по поводу бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Александра Поветкина.
«Сашка не самый успешный современный российский боец, к сожалению. Успешный — это определённая известность. Находясь в спортивном зале, в зале бокса, вы можете спросить, кто такой Александр Поветкин, и вам скажут… Я очень хочу, чтобы у нас появились люди, спортсмены, и не только в боксе, которых знает каждая собака. Мне повезло в этой жизни очень сильно, что меня знают таким. Сашка непродаваемый. Он классный боксёр, мне он очень нравился, когда я работал с ним. Но он непродаваемый», — сказал Цзю в программе «Легенда» на телеканале RTVI.
Семь великих боксёров, которые начинали с любителей:
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
16:41
-
15:53
-
15:11
-
14:57
-
14:47
-
14:40
-
14:17
-
13:03
-
12:43
-
12:29
-
12:07
-
11:04
-
10:36
-
10:29
-
10:09
-
09:55
-
00:42
-
00:19
- 6 декабря 2022
-
23:58
-
23:26
-
23:26
-
22:29
-
22:23
-
21:43
-
21:18
-
21:09
-
20:18
-
19:41
-
19:21
-
18:44
-
18:36
-
18:03
-
18:00
-
16:43
-
16:21
Партнерский контент