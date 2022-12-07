Цзю: Поветкин не самый успешный боец. Он непродаваемый

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю высказался по поводу бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Александра Поветкина.

«Сашка не самый успешный современный российский боец, к сожалению. Успешный — это определённая известность. Находясь в спортивном зале, в зале бокса, вы можете спросить, кто такой Александр Поветкин, и вам скажут… Я очень хочу, чтобы у нас появились люди, спортсмены, и не только в боксе, которых знает каждая собака. Мне повезло в этой жизни очень сильно, что меня знают таким. Сашка непродаваемый. Он классный боксёр, мне он очень нравился, когда я работал с ним. Но он непродаваемый», — сказал Цзю в программе «Легенда» на телеканале RTVI.

Семь великих боксёров, которые начинали с любителей: