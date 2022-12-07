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«Победитель должен сразиться со мной». Бывший соперник Канело – о бое Бетербиева и Ярда

«Победитель должен сразиться со мной». Бывший соперник Канело – о бое Бетербиева и Ярда
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Первый номер рейтинга WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Каллум Смит (29-1, 21 KO) считает, что именно он должен сразиться с победителем титульного поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и соотечественником Энтони Ярдом, который состоится 28 января в Лондоне.

«Бетербиев дерётся с Ярдом в январе. И победитель должен сразиться со мной. Я должен ждать, но, как боец, я хочу оставаться активным, оставаться в форме. Так что сейчас идёт разговор о поединке в начале 2023 года. Посмотрим, с кем мне придётся сразиться за титул.

Я поговорю со своей командой, и к Новому году мы попытаемся завершить переговоры. Надеюсь, что уже совсем скоро мне будет, что сообщить», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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