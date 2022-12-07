Бетербиев объяснил, почему назвал Ярда «бодибилдером» на пресс-конференции

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев объяснил, почему на пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе в Лондоне, назвал своего соперника, британца Энтони Ярда, «бодибилдером».
«Я не думаю о его сильных сторонах. Как уже сказал мой тренер, я готовлюсь ко всему. Почему я назвал его бодибилдером? Потому что он выглядит как бодибилдер (смеётся). Он сказал, что быстрее меня? Знаете, я работаю над этим… И сказал ему, что стану быстрее 28 января», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Предстоящее выступление станет для 37-летнего Бетербиева восьмым чемпионским поединком в карьере. Свой первый титул россиянин завоевал в ноябре 2017 года, нокаутировав в бою за вакантный титул IBF немца Энрико Кёллинга в 12-м раунде.
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