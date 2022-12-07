«Он – старик». Фьюри сказал, почему возраст Усика помешает ему победить в их бою
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри объяснил, почему его главный соперник по дивизиону украинец Александр Усик является глубоким ветераном, несмотря на сопоставимый с ним возраст.
«Это был бы равный матч, если бы ему было 22 года. В таком случае всё могло сложиться по-другому, но он – старик. У него за плечами 300 любительских боёв, и он устал. У него было около 315 любительских боёв и ещё 20 профессиональных. Я не верю, что у него лучшая работа ног в боксе, и я не верю, что он быстрее меня», – сказал Фьюри на пресс-конференции.
Ранее Боб Арум, сопромоутер Фьюри, прокомментировал поведение Усика во время встречи лицом к лицу с британцем.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам
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