Биспинг объяснил, почему бой Холланда и Томпсона стал одним из лучших в истории UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг заявил, что считает поединок американских полусредневесов Кевина Холланда и Стивена Томпсона, который состоялся на минувших выходных в США, одним из лучших в истории организации.
«Бой Томпсон — Холланд претендует на звание лучшего поединка, который мы когда-либо видели в UFC. И это серьёзное заявление. Меня могут назвать сумасшедшим, ведь хороших боёв много. Но в Орландо собралась просто эпическая толпа. Это было абсолютно сюрреалистично, не так ли?
Техника, которую продемонстрировал Стивен Томпсон, зрелищность, конкуренция и настрой, которые мы увидели от Кевина Холланда, переходящая инициатива… Да ладно вам. Не так уж много боёв могут сравниться с этим», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.
- 7 декабря 2022
-
21:06
-
20:45
-
20:14
-
20:02
-
19:39
-
18:55
-
18:53
-
18:05
-
17:35
-
16:41
-
15:53
-
15:11
-
14:57
-
14:47
-
14:40
-
14:17
-
13:03
-
12:43
-
12:29
-
12:07
-
11:04
-
10:36
-
10:29
-
10:09
-
09:55
-
00:42
-
00:19
- 6 декабря 2022
-
23:58
-
23:26
-
23:26
-
22:29
-
22:23
-
21:43
-
21:18
-
21:09