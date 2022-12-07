Биспинг объяснил, почему бой Холланда и Томпсона стал одним из лучших в истории UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг заявил, что считает поединок американских полусредневесов Кевина Холланда и Стивена Томпсона, который состоялся на минувших выходных в США, одним из лучших в истории организации.

«Бой Томпсон — Холланд претендует на звание лучшего поединка, который мы когда-либо видели в UFC. И это серьёзное заявление. Меня могут назвать сумасшедшим, ведь хороших боёв много. Но в Орландо собралась просто эпическая толпа. Это было абсолютно сюрреалистично, не так ли?

Техника, которую продемонстрировал Стивен Томпсон, зрелищность, конкуренция и настрой, которые мы увидели от Кевина Холланда, переходящая инициатива… Да ладно вам. Не так уж много боёв могут сравниться с этим», – сказал Биспинг на своём YouTube-канале.