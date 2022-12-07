Промоутер Фьюри: с Джошуа произошло бы то же, что и с Чисорой

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, на минувших выходных в Лондоне досрочно остановившего в трилогии соотечественника, Дерека Чисору, высказался о возможном поединке своего подопечного с Энтони Джошуа.
«Несмотря на то, что Тайсон вышел уверенным победителем, я твёрдо убеждён, что результат был бы таким же, если бы Джошуа сделал шаг вперёд. Дерек выступил лучше, чем Диллиан Уайт в апреле, и, очевидно, он выдерживал более тяжёлые удары, чем Деонтей Уайлдер.
Супертяжёлый дивизион ждёт грандиозный 2023 год. Теперь нам необходимо свести концы с концами в поединке с Александром Усиком, и затем, если всё сложится хорошо, в игру вступит Джо Джойс», – написал функционер.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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