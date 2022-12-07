«У него это хорошо получалось». Бивол объяснил, почему часто промахивался в бою с Канело

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол рассказал, почему, по его мнению, он допустил много промахов в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, поединок бойцов состоялся в мае в Лас-Вегасе (США). Бивол победил единогласным судейским решением (115-113, 115-113, 115-113), нанеся Альваресу второе поражение в карьере.

«По ходу боя, как по мне, он много использовал защиту корпусом, движение головой… У него это хорошо получалось. А я часто промахивался. Но в целом всё было под контролем», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Ранее Бивол рассказал, как изменилась его жизнь после побед над Канело и Рамиресом.

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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе: