Тимоти Брэдли и Карл Фроч прокомментировали включение в Зал славы бокса

Бывшие чемпионы мира, а ныне комментаторы и аналитики, американец Тимоти Брэдли и британец Карл Фроч прокомментировали своё включение в Международный зал боксёрской славы, которое состоится в июне 2023 года.
Брэдли сказал в интервью пресс-службе Зала славы: «Один из лучших дней в моей жизни, и я очень ценю это. Спасибо. Даже и не знаю, что сказать. Это то, ради чего я работал и к чему стремился. Я оказался здесь по стольким причинам… Мечта сбылась».
Фроч: «Удивительные новости! Просто невероятно стать членом Зала славы наряду со столькими легендами спорта. Бокс – лучший спорт на земле. Он проверяет в тебе всё: менталитет, дисциплину, мужество и желание. Быть признанным наряду с величайшими бойцами из всех весовых категорий — это фантастика. Я очень благодарен».
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