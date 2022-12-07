Арум: Ярд выступит в бою с Бетербиевым лучше, чем с Ковалёвым

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, объяснил, почему его соперник, британец Энтони Ярд выступит в поединке с ним лучше, чем в бою с Сергеем Ковалёвым, который состоялся летом 2019 года в Челябинске.

«Ярд представляет серьёзную угрозу. Ему пришлось столкнуться с трудностями… Когда отправляешься в такую страну, как Россия, у тебя будут проблемы с акклиматизацией. Я считаю, что у него были проблемы подобного рода.

В те моменты, когда я считал, что он нокаутирует Ковалёва, Ковалёв выживал. А затем Ковалёв устроил досрочную остановку. Не зацикливаюсь на этом поединке, потому что это была странная обстановка для Ярда. В Лондоне он покажет себя намного лучше», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу iD Boxing.