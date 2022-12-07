Арум: Ярд выступит в бою с Бетербиевым лучше, чем с Ковалёвым

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, объяснил, почему его соперник, британец Энтони Ярд выступит в поединке с ним лучше, чем в бою с Сергеем Ковалёвым, который состоялся летом 2019 года в Челябинске.
«Ярд представляет серьёзную угрозу. Ему пришлось столкнуться с трудностями… Когда отправляешься в такую страну, как Россия, у тебя будут проблемы с акклиматизацией. Я считаю, что у него были проблемы подобного рода.
В те моменты, когда я считал, что он нокаутирует Ковалёва, Ковалёв выживал. А затем Ковалёв устроил досрочную остановку. Не зацикливаюсь на этом поединке, потому что это была странная обстановка для Ярда. В Лондоне он покажет себя намного лучше», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
- 8 декабря 2022
-
00:22
-
00:06
- 7 декабря 2022
-
23:54
-
23:39
-
23:07
-
22:07
-
21:48
-
21:39
-
21:06
-
20:45
-
20:14
-
20:02
-
19:39
-
18:55
-
18:53
-
18:05
-
17:35
-
16:41
-
15:53
-
15:11
-
14:57
-
14:47
-
14:40
-
14:17
-
13:03
-
12:43
-
12:29
-
12:07
-
11:04
-
10:36
-
10:29
-
10:09
-
09:55
-
00:42
-
00:19