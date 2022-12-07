Бивол высказался об отношении к бойцам, публично рассказывающим о спаррингах с ним

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) высказался о своём отношении к спаррингам, а также о фразах его спарринг-партнёров, публично рассказывающих о тренировках с ним.
«Вы знаете, у каждого, кто рассказывает о спаррингах со мной, были свои успехи. У каждого. Спросите у них. Если он скажет, что у него что-то получалось в спарринге со мной, я соглашусь. Потому что спарринги для меня – это не бой, а тренировка.
В некоторых спаррингах я хочу чаще работать джебом и не пользоваться правой рукой. В других иду только вперёд. Я просто тренируюсь. Порой у меня получается, а порой я не достигаю успеха», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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