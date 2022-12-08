Пэдди Пимблетт назвал свой вес за несколько дней до боя на UFC 282

Звёздный проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC британец Пэдди Пимблетт, славящийся пристрастием к еде между боями, рассказал, как проходит его подготовка к выступлению на турнире UFC 282, который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США).

«Не было такого, чтобы раньше я отказывал себе в еде. Я просто посетил Америку и побаловал себя. Еда здесь, да и всё остальное, совсем другое. Я не отказываю себе в удовольствии, но провалю ли я взвешивание? Нет. Сегодня утром я проснулся с весом 76,2 кг. Мне осталось согнать 5,4 кг», – сказал боец в интервью ESPN.

Предстоящий поединок на UFC 282 станет для 27-летнего Пимблетта четвертым в сильнейшей организации мира. Ранее британец одержал три досрочных победы.