Пэдди Пимблетт назвал свой вес за несколько дней до боя на UFC 282
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Звёздный проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC британец Пэдди Пимблетт, славящийся пристрастием к еде между боями, рассказал, как проходит его подготовка к выступлению на турнире UFC 282, который состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США).
«Не было такого, чтобы раньше я отказывал себе в еде. Я просто посетил Америку и побаловал себя. Еда здесь, да и всё остальное, совсем другое. Я не отказываю себе в удовольствии, но провалю ли я взвешивание? Нет. Сегодня утром я проснулся с весом 76,2 кг. Мне осталось согнать 5,4 кг», – сказал боец в интервью ESPN.
Предстоящий поединок на UFC 282 станет для 27-летнего Пимблетта четвертым в сильнейшей организации мира. Ранее британец одержал три досрочных победы.
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