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UFC анонсировала турнир в Лондоне, который состоится 18 марта

UFC анонсировала турнир в Лондоне, который состоится 18 марта
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Представители UFC объявили о турнире UFC 286, который состоится в Лондоне 18 марта на знаменитой арене The O2.

Ни один из боёв британского мероприятия не был анонсирован, но предполагается, что его главным событием станет титульный реванш в полусреднем весе и заключительный матч трилогии между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Предыдущий бой между Эдвардсом и Усманом прошёл в августе в Солт-Лейк-Сити в рамках турнира UFC 278. Победу в поединке одержал Эдвардс, отправив Усмана в нокаут в пятом раунде. Таким образом, британец завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе.

Первый раз Усман и Эдвардс встретились в декабре 2015 года на турнире UFC on Fox 17, где Камару одержал победу единогласным решением судей.

На данный момент на счету Усмана два поражения при 20 победах в смешанных единоборствах. У Эдвардса 20 побед и три поражения.

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