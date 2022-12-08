Мухаммад Мокаев: до встречи в Лондоне 18 марта

Известный боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, разместил новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на то, что выступит на турнире UFC 286, который состоится 18 марта в Лондоне.
«UFC забронировала еще один кард в Великобритании. Но людям будет трудно забронировать билеты, так как не хватает мест, к сожалению… До встречи в Лондоне 18 марта», — написал Мокаев.
Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялось 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мухаммад.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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