Курбанов проведёт бой с Тимофеем Цзю, как только снимут ограничения с российских боксёров
Поделиться
Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что звезда российского бокса Магомед Курбанов проведёт поединок с Тимофеем Цзю, как только снимут ограничения с российских боксёров.
«Как только российским боксёрам разрешат драться за титулы, я думаю, что Магомед сразу же или через бой будет боксировать с ним», — приводит слова Титова телеграм-канал промоушена.
В ближайшее воскресенье Курбанов выйдет на ринг против Хоана Гонсалеса. Поединок станет главным событием заключительного в этом году турнира RCC Boxing Promotions.
Тимофей Цзю сейчас продолжает подготовку к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с американцем Джермаллом Чарло (35-1-1, 19 KO), который состоится в начале 2023 года.
Олдскульная тренировка Тимофея Цзю:
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
10:40
-
09:53
-
09:46
-
09:41
-
00:50
-
00:22
-
00:06
- 7 декабря 2022
-
23:54
-
23:39
-
23:07
-
22:07
-
21:48
-
21:39
-
21:06
-
20:45
-
20:14
-
20:02
-
19:39
-
18:55
-
18:53
-
18:05
-
17:35
-
16:41
-
15:53
-
15:11
-
14:57
-
14:47
-
14:40
-
14:17
-
13:03
-
12:43
-
12:29
-
12:07
-
11:04
-
10:36
Партнерский контент