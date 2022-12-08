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Курбанов проведёт бой с Тимофеем Цзю, как только снимут ограничения с российских боксёров

Курбанов проведёт бой с Тимофеем Цзю, как только снимут ограничения с российских боксёров
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что звезда российского бокса Магомед Курбанов проведёт поединок с Тимофеем Цзю, как только снимут ограничения с российских боксёров.

«Как только российским боксёрам разрешат драться за титулы, я думаю, что Магомед сразу же или через бой будет боксировать с ним», — приводит слова Титова телеграм-канал промоушена.

В ближайшее воскресенье Курбанов выйдет на ринг против Хоана Гонсалеса. Поединок станет главным событием заключительного в этом году турнира RCC Boxing Promotions.

Тимофей Цзю сейчас продолжает подготовку к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с американцем Джермаллом Чарло (35-1-1, 19 KO), который состоится в начале 2023 года.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю:

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