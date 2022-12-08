Прохазка заявил, что в UFC ему пообещали титульный бой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), чех Иржи Прохазка рассказал, что он получит титульный поединок сразу после восстановления.

Напомним, Прохазка отказался от выступления на турнире UFC 282, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США), и освободил титул.

«Я всегда чувствую себя прекрасно. Здесь и сейчас готов встретить всё, что придёт. Собираюсь восстановить своё тело и двигаться дальше. Верю, что так и должно было быть, и воспринимаю самые плохие ситуации положительно. Не думаю об этом как о перерыве, потому что я собираюсь сосредоточиться на реабилитации каждый день. Я вернусь.

Мы договорились с UFC, что я получу титульный поединок сразу, как только восстановлюсь. Посмотрим, что произойдёт, потому что никогда не знаешь, какая ситуация возникнет. Просто хочу сказать, что моё отношение таково: я не собираюсь делать перерыв, просто собираюсь заняться чем-то немного другим», — приводит слова Прохазки idnes.cz.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: