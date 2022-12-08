Полный кард вечера бокса RCC Boxing Production 11 декабря

В воскресенье в Екатеринбурге на пятитысячной арене ДИВСа состоится заключительный в этом году Вечер бокса от RCC Boxing Promotions.
В главном бою российская звезда и пятый номер мирового рейтинга в первом среднем весе Магомед Курбанов выйдет в ринг против сильнейшего боксёра Венесуэлы Хоана Гонсалеса.
Полный кард турнира RCC Boxing Production:
Бобоусмон Батуров (дебют) г. Джизак, Узбекистан — Артём Пугач (1-2) г. Москва, Россия
Савелий Садома (1-0) г. Комсомольск-на-Амуре, Россия — Абдулазиз Матазимов (14-7, 7 KOs) г. Ханабад, Узбекистан
Георгий Юновидов (6-0, 3 KOs) г. Ростов-на-Дону, Россия — Викапита Мероро (30-13, 15 KOs) г. Виндхук, Намибия
Иван Козловский (6-0, 3 KOs) г. Новосибирск, Россия — Авак Узлян (5-1-1, 2 KOs) г. Долгопрудный, Россия
Асрор Вохидов (10-1, 6 KOs) г. Санкт-Петербург, Россия — Армен Атаев (7-4-1, 4 KOs) г. Кисловодск, Россия
Игорь Адлейба (13-0-2, 5 KOs) г. Сухум, Абхазия — Максим Черничук (4-0, 1 KO) г. Дмитров, Россия
Эльнур Самедов (14-1, 5 Kos) г. Екатеринбург, Россия — Мусса Голам (19-0, 12 КОs) г. Оспиталет, Испания
Евгений Тищенко (10-1, 7 KОs) г. Екатеринбург, Россия — Артур Манн (19-2, 10 KОs) г. Ганновер, Германия
Хорхе Линарес (47-7, 29 Kos) г. Баринас, Венесуэла — Жора Амазарян (12-3-2, 9 Kos) г. Екатеринбург, Россия
Магомед Курбанов (23-0, 13 KOs) г. Екатеринбург, Россия — Хоан Гонсалес (31-1, 31 KOs) г. Гуигуэ, Венесуэла
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