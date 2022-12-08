Пимблетт: я бы выступил лучше Оливейры в бою с Махачевым

Британский боец смешанных единоборств, звёздный проспект UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт уверен, что мог бы стать для Ислама Махачева более сложным соперником, чем Чарльз Оливейра.



«Я получил столько критики за то, что прогнозировал победу Оливейры над Махачевым. Безумие, люди спрашивали, как я мог поставить на Чарльза? Да, я назвал его, потому что у него были более сложные соперники, ну и что? Теперь нельзя делать прогнозы? Я отдаю должное Исламу, это правда. В тот вечер он выступил невероятно, полностью доминировал в поединке с Оливейрой. Но честно говоря, я бы в этом бою смотрелся лучше, чем Чарльз», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.



Поединок Ислама Махачева и Чарльза Оливейры состоялся в октябре этого года. Российский боец одержал победу удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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