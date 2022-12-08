Магомед Исмаилов спит с поясом RCC. Фото
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Телеграм-канал промоушена RCC разместил новый пост, в котором показал, как российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов спит с поясом RCC.
Напомним, на прошедших выходных Лысый хищник встретился с ветераном и соотечественником Александром «Штормом» Шлеменко.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44). В пятом раунде со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».
Победа над Шлеменко стала для 36-летнего Исмаилова первой после досрочного поражения от Владимира Минеева, поединок с которым состоялся в октябре 2021 года.
Обессилевшему Исмаилову помогают подняться по лестнице:
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