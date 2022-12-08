Пауло Коста отказался от нового контракта с UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, сообщил, что отклонил предложение промоушена о новом контракте.



«Я вежливо отказался от предложенного контракта. Мне предложили соглашение на шесть поединков, но я не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве», — написал Коста на своей странице в социальной сети.



Коста свой последний поединок провёл в рамках турнира UFC 278 в августе этого года. Бразилец встретился с американским бойцом Люком Рокхолдом и одержал победу единогласным решением судей. Следующий бой Коста проведёт на турнире UFC 284 в Австралии с Робертом Уиттакером.



На счету Пауло Косты 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, и в них он одержал 14 побед.

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