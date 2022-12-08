Боец АСА Резников рассказал, за счёт чего Анкалаев победит Блаховича
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Боец ACA Артём Резников высказался по поводу предстоящего поединка в UFC между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Польши Яном Блаховичем.
«Я уверен в победе Анкалаева. Не вижу ничего опасного в Блаховиче. В стойке его перебивал даже Исраэль Адесанья, который весил гораздо меньше. Он немного гоняет на 84 кг и дал такой бой на 93 кг.
Анкалаев просто перебьёт соперника. В борьбе Блахович ничего не сможет сделать. Будет уверенная победа Магомеда», — приводит слова Резникова Metaratings.
Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282, который пройдёт в Лас-Вегасе.
UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?
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