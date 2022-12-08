Чарльз Оливейра назвал лучшего бойца года в UFC

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал, кого считает лучшим бойцом промоушена в уходящем году.



«Боец года? Алекс Перейра. Этот парень сумел победить великого и талантливого чемпиона и завоевал пояс в среднем весе», — написал Оливейра на своей странице в социальной сети.



В ноябре в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 282 Алекс Перейра одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над Исраэлем Адесаньей и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.



Всего на счету Перейры в профессиональных смешанных единоборствах восемь поединков, в которых он одержал семь побед.



Сам Чарльз Оливейра в октябре в титульном поединке проиграл Исламу Махачеву удушающим приёмом.

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