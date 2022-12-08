Топурия: планирую побить много крыс, одна из них — Мовсар Евлоев

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия, выступающий в полулёгком дивизионе UFC, высказался о своём отношении к россиянину Мовсару Евлоеву.
«Я планирую побить многих крыс в UFC, одна из них — Мовсар Евлоев. Когда я наконец надеру ему задницу, то стану одним из величайших бойцов в мире. Я знаю, что мне задают вопросы о грузинах только из-за этой крысы Евлоева», — приводит слова Топурии MMA.Metaratings.
В ночь на 11 декабря Илия Топурия встретится с американским бойцом Брайсом Митчеллом в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе. Оба бойца ещё не потерпели ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
Мовсар Евлоев провёл 16 поединков в ММА и победил во всех. В ноябре боец из-за травмы снялся с турнира, где должен был подраться с Брайсом Митчеллом.
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