Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия: планирую побить много крыс, одна из них — Мовсар Евлоев

Топурия: планирую побить много крыс, одна из них — Мовсар Евлоев
Комментарии

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия, выступающий в полулёгком дивизионе UFC, высказался о своём отношении к россиянину Мовсару Евлоеву.

«Я планирую побить многих крыс в UFC, одна из них — Мовсар Евлоев. Когда я наконец надеру ему задницу, то стану одним из величайших бойцов в мире. Я знаю, что мне задают вопросы о грузинах только из-за этой крысы Евлоева», — приводит слова Топурии MMA.Metaratings.

В ночь на 11 декабря Илия Топурия встретится с американским бойцом Брайсом Митчеллом в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе. Оба бойца ещё не потерпели ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

Мовсар Евлоев провёл 16 поединков в ММА и победил во всех. В ноябре боец из-за травмы снялся с турнира, где должен был подраться с Брайсом Митчеллом.

Новость по теме
Топурия — о бое с Митчеллом: кто-то лишится нуля в графе поражений, и это буду не я
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022