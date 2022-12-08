Тайсон Фьюри высказался о росте Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о габаритах украинца Александра Усика.



«Он уже побеждал крупного парня, Энтони Джошуа, который ростом 6 футов 6 дюймов, а ведь я ненамного выше его. Я путешествовал по всему миру, чтобы найти соперника, который мог бы победить меня, но так и не нашёл. Уже 14 лет. Рост Усика около 6 футов 3 дюймов. Он довольно большой мальчик, он намного больше, чем Мохаммед Али в своё время.



Он больше, чем Эвандер Холифилд, он больше, чем Майк Тайсон, он больше, чем Джо Фрейзер, больше, чем Кен Нортон. Он, вероятно, такого же размера, как «большой» Джордж Форман. Раньше все говорили «большой» Джордж Форман, теперь они говорят «маленький крошечный» Усик, хотя он такого же веса и размера», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: