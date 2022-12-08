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Дана Уайт: я должен кое-что сказать об Иржи Прохазке

Дана Уайт: я должен кое-что сказать об Иржи Прохазке
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Президент UFC Дана Уайт высказался о бывшем чемпионе своего промоушена в полутяжёлом весе (до 93 кг), чехе Иржи Прохазке, который отказался от титула из-за серьёзной травмы плеча.

«Я должен кое-что сказать об Иржи. На него по-прежнему будут смотреть как на чемпиона. Он никогда не терял пояс, а просто освободил его. Хотя эти ребята [Ян Блахович и Магомед Анкалаев] будут бороться за титул. На самом деле могут состояться два титульных боя, прежде чем Иржи сможет вернуться после операции на плече. Должно быть весело», — приводит слова Уайта MMA News со ссылкой на его выступление на канале Paddy The Baddy в YouTube.

Напомним, Прохазка стал чемпионом организации в июне на UFC 275, «задушив» в пятом раунде бразильского ветерана Гловера Тейшейру.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:

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