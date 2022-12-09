Боец UFC указал на нелепость обмена баскетболистки Грайнер на россиянина Бута. Фото

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон, выступающий в UFC, иронично высказался об обмене соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«Обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер — всё равно что обменять Тома Брэди на Бобби Буше. Кто выиграл от этой сделки?» — написал Брансон у себя в социальных сетях, добавив кадр из фильма «Маменькин сыночек».
Том Брэди – легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Бобби Буше — персонаж из художественного фильма «Маменькин сыночек». Его сыграл актёр Адам Сэндлер. По сюжету он раздаёт воду игрокам, и однажды, разглядев его задатки, тренер приглашает Бобби в команду.
ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:
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