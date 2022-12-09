Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC указал на нелепость обмена баскетболистки Грайнер на россиянина Бута. Фото

Боец UFC указал на нелепость обмена баскетболистки Грайнер на россиянина Бута. Фото
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон, выступающий в UFC, иронично высказался об обмене соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.

«Обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер — всё равно что обменять Тома Брэди на Бобби Буше. Кто выиграл от этой сделки?» — написал Брансон у себя в социальных сетях, добавив кадр из фильма «Маменькин сыночек».

Том Брэди – легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Бобби Буше — персонаж из художественного фильма «Маменькин сыночек». Его сыграл актёр Адам Сэндлер. По сюжету он раздаёт воду игрокам, и однажды, разглядев его задатки, тренер приглашает Бобби в команду.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

Новость по теме
Журналист: Грайнер ненавидит США, а Уилан служил Америке. Угадайте, кого же обменял Байден
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022