Боец UFC указал на нелепость обмена баскетболистки Грайнер на россиянина Бута. Фото

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон, выступающий в UFC, иронично высказался об обмене соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.



«Обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер — всё равно что обменять Тома Брэди на Бобби Буше. Кто выиграл от этой сделки?» — написал Брансон у себя в социальных сетях, добавив кадр из фильма «Маменькин сыночек».

Том Брэди – легенда американского футбола. Уроженец Калифорнии является семикратным победителем Супербоула и пятикратным MVP Супербоула. Бобби Буше — персонаж из художественного фильма «Маменькин сыночек». Его сыграл актёр Адам Сэндлер. По сюжету он раздаёт воду игрокам, и однажды, разглядев его задатки, тренер приглашает Бобби в команду.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: