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Давид Аванесян — Теренс Кроуфорд: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Давид Аванесян — Теренс Кроуфорд: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 10 на 11 декабря мск на арене в Омахе, штат Небраска (США) состоится поединок, в ходе которого встретятся бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян и американский непобеждённый боксёр Теренс Кроуфорд, являющийся действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO.

Увидеть поединок можно будет на канале «Матч БОЕЦ». Как информирует пресс-служба канала, эфир боя стартует 11 декабря в 06:00 мск. Онлайн-трансляция доступна на сайте в высоком качестве. При покупке трансляции доступны для просмотра только на территории России.

В активе Давида Аванесяна 29 побед в профессиональной карьере и три поражения. Теренс Кроуфорд провёл 38 поединков и одержал 38 побед, 29 из которых нокаутом.

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