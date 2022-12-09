Сегодня стали известны результаты взвешивания участников гран-при перед Bellator 289.



Временный чемпион Рауфьон Стотс показал результат в 60,96 кг. Выступит он в поединке с Дэнни Сабателло (61,23 кг). Это будет бой за титул в полуфинале гран-при в легчайшем весе.



Магомед Магомедов выступит во втором полуфинале и также получил цифру в 60,96 кг. Его соперник Патрик Микс набрал 61,23 кг.



Напомним, завтра, 10 декабря состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 289, который будет проведен на арене «Mohegan Sun Arena» в Анкасвилле, США. В титульном бою пройдет схватка между Рауфьоном Стотсом и Дэнни Сабателло. Бойцам предстоит сразиться за титул временного чемпиона в легчайшем весе.



Американский боец смешанного стиля Рауфьон Стотс с 2015 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца. Сейчас на его счету 18 побед и всего 1 поражение.



Дэнни Сабателло — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. В течение 4 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время в его активе 13 побед и 1 проигрыш.

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