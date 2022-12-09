Полный кард турнира UFC 282

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится громкий турнир UFC 282, который возглавит титульный поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Представляем полный кард поединков.
Основной кард:
Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе
Пэдди Пимблетт — Джэрад Гордон, лёгкий вес
Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес
Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес
Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес
Предварительный кард:
Рауль Росас мл. — Джей Перрин, легчайший вес
Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Дакас, тяжёлый вес
Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес
Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес
Ранние прелимы:
Билли Куарантилло — Александр Хернандез, полулёгкий вес
Тиджей Браун — Эрик Силва, полулёгкий вес
Ванисиус Сальвадор — Даниэл да Силва, наилегчайший вес
Камерон Саайман — Стивен Кослоу, легчайший вес
UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?
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