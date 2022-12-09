Полный кард турнира UFC 282

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится громкий турнир UFC 282, который возглавит титульный поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем. Представляем полный кард поединков.



Основной кард:

Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе

Пэдди Пимблетт — Джэрад Гордон, лёгкий вес

Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес

Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес

Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес



Предварительный кард:

Рауль Росас мл. — Джей Перрин, легчайший вес

Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Дакас, тяжёлый вес

Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес

Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес



Ранние прелимы:

Билли Куарантилло — Александр Хернандез, полулёгкий вес

Тиджей Браун — Эрик Силва, полулёгкий вес

Ванисиус Сальвадор — Даниэл да Силва, наилегчайший вес

Камерон Саайман — Стивен Кослоу, легчайший вес



UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?