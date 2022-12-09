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Блахович: я хочу вернуть титул чемпиона, поскольку я знаю, какое это классное чувство

Блахович: я хочу вернуть титул чемпиона, поскольку я знаю, какое это классное чувство
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович ответил на вопрос о том, даст ли ему преимущество успешный опыт борьбы за чемпионство.

«Давление всегда одинаковое. Я постараюсь использовать его как топливо для поединка. Когда-то я был в его положении, сейчас я совершенно в другой позиции. Я был чемпионом и я хочу вернуть этот титул, поскольку я знаю, какое это классное чувство. Потому, я хочу этого даже больше чем раньше. Легендарная польская мощь!», — сказал Блахович на пресс-конференции перед боем.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282, который пройдёт в Лас-Вегасе.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике:

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