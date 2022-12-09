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Анкалаев рассказал, чем отличается Блахович от его предыдущих соперников

Анкалаев рассказал, чем отличается Блахович от его предыдущих соперников
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев рассказал об отличии его соперника по предстоящему бою поляка Яна Блаховича от предыдущих противников.

«У меня очень много было соперников, так как я бился с топами. Этот бой — такой же обычный бой для меня. Я чувствую себя хорошо, я чувствую, что это моё время. В субботу вы увидите, кто из нас сильнее и кто заберёт пояс домой. Стать чемпионом UFC – моя мечта, к которой я шёл долгое время. Бился, можно сказать, с самыми опасными бойцами в дивизионе. У меня девять побед подряд. Я сделаю всё, чтобы забрать его», – сказал Анкалаев на пресс-конференции перед боем.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282, который пройдёт в Лас-Вегасе.

UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе
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