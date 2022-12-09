Анкалаев рассказал, чем отличается Блахович от его предыдущих соперников

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев рассказал об отличии его соперника по предстоящему бою поляка Яна Блаховича от предыдущих противников.
«У меня очень много было соперников, так как я бился с топами. Этот бой — такой же обычный бой для меня. Я чувствую себя хорошо, я чувствую, что это моё время. В субботу вы увидите, кто из нас сильнее и кто заберёт пояс домой. Стать чемпионом UFC – моя мечта, к которой я шёл долгое время. Бился, можно сказать, с самыми опасными бойцами в дивизионе. У меня девять побед подряд. Я сделаю всё, чтобы забрать его», – сказал Анкалаев на пресс-конференции перед боем.
Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282, который пройдёт в Лас-Вегасе.
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