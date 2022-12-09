Дана Уайт рассказал о следующих поединках победителя боя Блахович — Анкалаев

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о том, с кем сразится победитель боя Блахович — Анкалаев. Есть чемпион, сложивший полномочия из-за травмы (Иржи Прохазка), и есть экс-чемпион, проигравший Прохазке (Гловер Тейшейра).



«Всё зависит от того, насколько выбыл Иржи. Я никоим образом не хочу давить на него. Пусть возвращается, когда будет готов. У него худшая травма плеча в истории нашей компании. Я не хочу его торопить, пусть он всё сделает правильно. Думаю, мы проведём два поединка, пока он восстановится и вернётся в строй», — сказал Уайт на пресс-конференции.



Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282, который пройдёт в Лас-Вегасе.

Обессилившему Исмаилову помогают подняться по лестнице: