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Дана Уайт рассказал о следующих поединках победителя боя Блахович — Анкалаев

Дана Уайт рассказал о следующих поединках победителя боя Блахович — Анкалаев
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о том, с кем сразится победитель боя Блахович — Анкалаев. Есть чемпион, сложивший полномочия из-за травмы (Иржи Прохазка), и есть экс-чемпион, проигравший Прохазке (Гловер Тейшейра).

«Всё зависит от того, насколько выбыл Иржи. Я никоим образом не хочу давить на него. Пусть возвращается, когда будет готов. У него худшая травма плеча в истории нашей компании. Я не хочу его торопить, пусть он всё сделает правильно. Думаю, мы проведём два поединка, пока он восстановится и вернётся в строй», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282, который пройдёт в Лас-Вегасе.

Обессилившему Исмаилову помогают подняться по лестнице:

UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе
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