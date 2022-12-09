Боец UFC Коста высмеял обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, высмеял обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, состоявшийся вчера, 8 декабря.

«Путин обменял Виктора Бута (повелителя войны) на экс-игрока женской лиги WNBA, пойманную с гашишным маслом. Это просто смешно. Ну, по крайней мере, они теперь могут стрелять», — написал Коста в своих соцсетях.

Напомним, в августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии Химкинским судом Подмосковья. В феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием, за что получил наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Коста свой последний поединок провёл в рамках турнира UFC 278 в августе этого года. Бразилец встретился с американским бойцом Люком Рокхолдом и одержал победу единогласным решением судей. Следующий бой Коста проведёт на турнире UFC 284 в Австралии с Робертом Уиттакером.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.