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Боец UFC Коста высмеял обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Боец UFC Коста высмеял обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, высмеял обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, состоявшийся вчера, 8 декабря.

«Путин обменял Виктора Бута (повелителя войны) на экс-игрока женской лиги WNBA, пойманную с гашишным маслом. Это просто смешно. Ну, по крайней мере, они теперь могут стрелять», — написал Коста в своих соцсетях.

Напомним, в августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии Химкинским судом Подмосковья. В феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием, за что получил наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Коста свой последний поединок провёл в рамках турнира UFC 278 в августе этого года. Бразилец встретился с американским бойцом Люком Рокхолдом и одержал победу единогласным решением судей. Следующий бой Коста проведёт на турнире UFC 284 в Австралии с Робертом Уиттакером.

Американку Грайнер обменяли на российского «торговца смертью». Кто такой Виктор Бут? Американку Грайнер обменяли на российского «торговца смертью». Кто такой Виктор Бут?

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута.

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