Магомед Анкалаев — Ян Блахович: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 10 на 11 декабря мск на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 282, в главном поединке которого сразятся представитель России Магомед Анкалаев и спортсмен из Польши Ян Блахович. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в полутяжёлом весе.



«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию поединка. В Российской Федерации спортивное мероприятие в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция основного карда запланирована на 6:00 мск. Кроме того, турнир можно будет увидеть на телеканале «Матч Боец», а также в UFC Fight Pass.



Напомним, бой Анкалаева и Блаховича изначально носил статус претендентского, однако затем чешский боец Иржи Прохазка получил серьёзную травму плеча и отказался от своего титула. Таким образом, Магомед и Ян встретятся в бою за вакантный титул.

UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?