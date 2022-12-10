Давид Аванесян — Теренс Кроуфорд: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 10 на 11 декабря мск в Омахе, штат Небраска (США), пройдёт поединок, в рамках которого сразятся бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Давид Аванесян и непобеждённый боксёр из США Теренс Кроуфорд, который является действующим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO.
Посмотреть бой можно будет на канале «Матч! Боец». Эфир поединка начнётся 11 декабря в 6:00 мск. Онлайн-трансляция будет также доступна на сайте в высоком качестве. При покупке трансляции доступны для просмотра только на территории Российской Федерации.
На счету Аванесяна 29 побед в профессиональной карьере. Три раза Давид терпел поражения. Кроуфорд провёл 38 боёв и одержал 38 побед, 29 из которых были добыты нокаутом.
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