Тилл назвал фаворита возможного поединка между Чимаевым и Ковингтоном
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл назвал фаворита потенциального поединка между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном.
«Думаю, это будет крутой бой. Люди ничего не слышат о Колби, если только он не попадает во внимание прессы. Но я знаю, что этот парень втайне проводит тяжёлые тренировки, он очень дисциплинирован. Но если бы эти двое сошлись, то я всё же поставил бы на Хамзата: у него лучше ударная техника, он сильнее в борьбе. Бой наверняка будет длиться все пять раундов, поэтому Чимаеву нужно хорошо подготовиться функционально», — приводит слова Тилла BJPenn.
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