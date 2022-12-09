Президент UFC назвал трёх самых устрашающих бойцов

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что Деррик Льюис, Алекс Перейра и Джон Джонс входят в тройку самых пугающих и опасных бойцов промоушена, с которыми он когда-либо работал.

«Когда Деррик Льюис выходит на бой, единственное, что делает его хоть немного не страшным, это наличие чувства юмора. Иногда он бывает смешным. Но не дай бог, если ты окажешься рядом с Дерриком, когда он конфликтует с другим бойцом. Однажды я пытался остановить стычку между ним и другим парнем. Лучше бы меня там вообще не было.

Джон Джонс тоже входит в число самых устрашающих бойцов всех времён. Он такой от природы. Один из самых пугающих парней прямо сейчас — это Алекс Перейра. Он выглядит как хладнокровный убийца. Это три человека, которые приходят мне на ум», — цитирует Уайта Bloody Elbow.

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