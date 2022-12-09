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Фьюри перечислил сильные стороны Усика

Фьюри перечислил сильные стороны Усика
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от грядущего противостояния с непобеждённым украинским боксёром Александром Усиком и назвал его сильные стороны.

«Мы надеемся увидеть самый большой год в моей карьере. В 2023 году мы получим большие бои, которых так жаждут фанаты. Прежде всего давайте поговорим об Усике. Я готов сразиться с ним в следующем поединке, неважно, будет ли это в Саудовской Аравии или здесь, в Великобритании. Оба места фантастические.

Усик готов к этому вызову. Его действия сложно предугадать, он ловкий боксёр с очень хорошими навыками, олимпийский чемпион. Он набрал хорошую форму, так что я с нетерпением жду этого поединка», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

«Кролик, ты следующий!» Фьюри пытался напугать украинца — но задрожал сам? «Кролик, ты следующий!» Фьюри пытался напугать украинца — но задрожал сам?

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом.

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