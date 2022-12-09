Волкановски рассказал, за что уважает восходящую звезду UFC Пимблетта

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски рассказал, что ему больше всего нравится в звёздном проспекте лёгкого дивизиона Пэдди Пимблетте.
«Я не против того, чтобы такие парни, как Пэдди, добивались успеха, особенно когда вокруг них столько шумихи и он привлекает много внимания к спорту. Он всё ещё молод. Я очень уважаю его за то, что он не бросается вызовами топовым соперникам. Он по-прежнему учится и прокладывает свой путь к успеху… Постепенно набирает обороты. В общем, Пэдди всё делает правильно», — цитирует Волкановски BJ Penn.
Пэдди Пимблетт проведёт следующий поединок 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США). Его соперником будет американец Джаред Гордон.
Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски.
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