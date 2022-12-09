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41-летний Жорж Сен-Пьер показал актуальную физическую форму. Фото

41-летний Жорж Сен-Пьер показал актуальную физическую форму. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан во Флориде.

«Стараюсь усвоить как можно больше витамина D, прежде чем вернуться в холодный Монреаль», – подписал фото 41-летний спортсмен.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Сен-Пьер провёл первый поединок в смешанных единоборствах в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего в активе Сен-Пьера 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника:

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