41-летний Жорж Сен-Пьер показал актуальную физическую форму. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан во Флориде.



«Стараюсь усвоить как можно больше витамина D, прежде чем вернуться в холодный Монреаль», – подписал фото 41-летний спортсмен.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Сен-Пьер провёл первый поединок в смешанных единоборствах в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего в активе Сен-Пьера 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника: